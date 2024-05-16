ベトナム現法、日本本社潤す

ベトナムベトナム現法、日本本社潤す23年収益伸び23％、東南アで最高経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本マクロ経済統計決算自動車統計上海の１～４月経済統計、鉱工業は0.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計北京の１～４月経済統計、鉱工業は7.9％増中国北京経済マクロ経済統計ＥＶ零ホウ、浙江湖州に部品工場新設中国浙江車両統計決算自動車設備投資車部品１～４月の輸入車販売、環境車が急伸韓国車両統計自動車現代自の販売価格、５年で最大２倍に上昇韓国車両統計自動車１ＱのＧＤＰ、1.5％増に減速 予算の遅れ響く、東南アで最低にタイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～４月経済統計、鉱工業は0.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計１～３月の造船受注、59％増の2414万ＤＷＴ中国製造貿易統計その他製造海運２～４月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務４月輸出受注額、11％増＝２カ月連続増加台湾経済マクロ経済貿易統計韓国の直接投資、米国向け43.7％占める韓国経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務