３月末の不良債権15％増＝信用報告機関

タイ３月末の不良債権15％増＝信用報告機関金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ自動車金融一般不動産統計ＧＤＰ３月末の不良債権15％増＝信用報告機関タイ金融統計自動車金融一般不動産NEW【ズーム産業】第５回 観光業フィリピン観光マクロ経済観光政策・法律・規制NEW＜予算案＞ＧＤＰ成長率は２％に下方修正オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制NEW外資の直接投資56％減、落ち込み継続中国経済マクロ経済貿易統計金融一般投資拡大が経済成長に寄与 蔡英文政権の８年（１）台湾経済マクロ経済統計不動産社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制４～６月のＧＤＰは５％超え予測＝中銀総裁インドネシア経済マクロ経済金融一般自動車統計動力電池回収業、27年に550億元規模へ中国車両統計自動車車部品NEW日系の投資意欲が小幅に改善 研究開発で先手も、日本商会調査中国経済マクロ経済統計NEW３月末の不良債権15％増＝信用報告機関タイ金融統計自動車金融一般不動産NEW４月の自動車生産、前年比３％減の7.3万台インドネシア車両貿易統計自動車NEW３月の小売売上高指数9.3％上昇、伸び加速インドネシア経済マクロ経済統計小売りNEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車NEW