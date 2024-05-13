ムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正

韓国ムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計財政ＧＤＰムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正韓国経済マクロ経済統計財政【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済４月新車販売、５万台下回る 前年比18％減、休暇で稼働少なくインドネシア車両統計自動車政府債務、３月末は15兆ペソ下回るフィリピン経済統計財政主要都市でゴーストモール急増 空室率40％超の施設、前年比６割増インド建設統計不動産建設・プラント小売り〔のぞき見〕裕福な国・地域ランク、台湾は14位台湾社会統計社会一般貿易統計上汽の４月販売3.7％減、再びマイナス中国上海車両貿易統計自動車上海のコーヒー店、9553店で全国一中国上海サービス貿易統計食品・飲料農林・水産外食・飲食車載動力電池の搭載量、４月は41％増中国車両貿易統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道設備投資車部品４月新車販売、前年比９％増 ＮＥＶの好調継続、前月比は減少中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制４月の中小企業景況感、３カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計ムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正韓国経済マクロ経済統計財政