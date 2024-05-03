４月ＣＰＩ0.2%上昇、７カ月ぶりのプラス

タイ４月ＣＰＩ0.2%上昇、７カ月ぶりのプラス経済更新国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計ＣＰＩ４月のＣＰＩ2.9％上昇、農産物の高騰続く韓国経済マクロ経済統計４月ＣＰＩ0.2%上昇、７カ月ぶりのプラスタイ経済マクロ経済統計更新東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国広東経済マクロ経済統計４月消費者物価、3.0％上昇 食品価格は依然高水準も伸び一服インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制最低賃金、年１回見直しへ 計算式を導入、26年から香港経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制物価伸び、14カ月ぶり高水準 ４月4.4％、ドン安・燃料高響くベトナム経済マクロ経済統計貿易統計１～３月のサービス貿易、15％増の1.8兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光ソフト・情報サービス、１～３月は12％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター広州交易会が閉幕、バイヤー数が過去最高中国広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売り４月ＰＭＩが下落、楽観圏は維持香港経済マクロ経済貿易統計４月ＣＰＩ0.2%上昇、７カ月ぶりのプラスタイ経済マクロ経済統計更新４月の生産者物価、４カ月連続の上昇タイ経済マクロ経済統計その他製造