【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計３月の中古車取引９％増、２カ月ぶりプラス中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWＶＷの中国販売、24年１Ｑは８％増の69万台中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、１Ｑは２倍の2514台中国山東車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW上海の観光収入、23年は８割増の4122億元中国上海観光統計その他サービス観光イベント政策・法律・規制小売りNEW３月ＰＰＩは2.8％下落、生産財の不振続く中国経済マクロ経済統計NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年３月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年１月インド車両自動車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年12月インド車両自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年11月インド車両自動車二輪車