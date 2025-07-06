【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年６月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年６月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品農林・水産小売りマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計北京現代６月販売、前月比７割増の2.2万台中国北京車両統計自動車NEWバスの金竜汽車、１～６月販売は２％減中国福建車両統計自動車NEW陝西の１～５月ＮＥＶ輸出台数、全国３位中国陝西車両貿易統計自動車NEW生産者物価、６月は４％下落タイ経済マクロ経済統計電子・コンピューター食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW国民車プロトン、１～６月販売は7.2万台マレーシア車両統計自動車NEW［資料］インドネシア二輪車販売・輸出台数インドネシア車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年６月インド車両マクロ経済統計自動車農林・水産車部品小売りNEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年５月インド車両統計自動車二輪車農林・水産小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年４月インド車両マクロ経済統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024/25年度インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年３月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年２月インド車両統計自動車二輪車インドの最新ニュースチャッティスガル州、基地局５千基を設置へインドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ政策・法律・規制ＢＲＩＣＳ首脳宣言、米批判を回避インド政治政治一般外交NEWパキスタンの集合住宅が倒壊、27人死亡パキスタン社会社会一般事件NEW各国・地域のトップ記事中国「手軽に美しく」若者に人気PICK UP医薬統計保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制NEW香港オンライン配車を合法化へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運政策・法律・規制NEW台湾通貨高、業績押し下げ顕在化PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ