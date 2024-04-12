車載動力電池の搭載量、３月は26％増

中国車載動力電池の搭載量、３月は26％増車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造統計貿易自動車統計３月の中古車取引９％増、２カ月ぶりプラス中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWＶＷの中国販売、24年１Ｑは８％増の69万台中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、１Ｑは２倍の2514台中国山東車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW上海の観光収入、23年は８割増の4122億元中国上海観光統計その他サービス観光イベント政策・法律・規制小売りNEW３月ＰＰＩは2.8％下落、生産財の不振続く中国経済マクロ経済統計NEW貿易統計車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW対米輸出、１～３月24％増 繊維も復調、対中輸入は３割増ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEWＡＭＲＯ予測、24年の経済成長率は3.2％ミャンマー経済マクロ経済貿易統計金融一般財政NEWＥＣ安全性、フェイスブックが最低評価継続シンガポールＩＴ統計ＩＴ一般政策・法律・規制小売りNEW東南アの成長率予測4.6％ ア開銀、リスク考慮し下方修正ASEAN経済マクロ経済統計NEW２月輸出額16％増、２カ月連続プラスフィリピン経済マクロ経済貿易電子・コンピューター食品・飲料農林・水産鉱業NEW