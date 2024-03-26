山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増

中国山東山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW24年ＣＰＩは2.03％上昇予測、主計総処台湾経済マクロ経済NEW遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は4.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計２月消費者物価、1.8％上昇 中銀は通年で２～3.5％と予想マレーシア経済マクロ経済統計２月のＣＰＩ上昇率3.4％、前月上回る水準シンガポール経済マクロ経済統計広東省の鉱工業生産、１～２月は10.6％増中国広東経済マクロ経済統計貿易統計山東の１～２月経済統計、鉱工業は9.4％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月の輸入車３％減、日本からが最多中国車両貿易統計自動車NEW【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW２月の輸出0.8％減、５カ月ぶりマイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW２月の輸出は3.6％増、米国向けが好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEWカナダとの２国間貿易、ＣＰＴＰＰで25％増マレーシア経済貿易統計電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造農林・水産環境NEW