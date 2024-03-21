２月の自動車産業、全分野でマイナス

韓国２月の自動車産業、全分野でマイナス車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶのナタ汽車、香港で工場建設計画中国浙江車両自動車証券建設・プラントNEW北米に単独工場設立、サムスンＳＤＩが推進韓国車両自動車設備投資車部品NEWテスラの新型「モデル３」、４月にも納車か韓国車両自動車NEW２月の自動車産業、全分野でマイナス韓国車両統計自動車NEW工業団地ＷＨＡ、ＥＶ関連の新会社を設立タイ建設自動車不動産環境NEWＢＹＤ代理店レバー、ＥＶローン会社を設立タイ金融自動車金融一般環境NEW自動車統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増中国深セン車両貿易統計自動車NEW乗用車在庫の減少続く、メーカーが生産削減中国車両統計自動車NEW１～２月の財政収支2.3％減、減税響く中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW２月の住宅ローン残高、13カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW２月の自動車産業、全分野でマイナス韓国車両統計自動車NEW