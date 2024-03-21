小鵬汽車の23年本決算、赤字１割拡大

中国広東小鵬汽車の23年本決算、赤字１割拡大車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車統計決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波欣旺達、５～６Ｃの車載電池開発を推進中国深セン車両自動車その他製造車部品NEW吉利23年決算は小幅増益、販売過去最高中国浙江車両統計決算自動車NEW小鵬汽車の23年本決算、赤字１割拡大中国広東車両統計決算自動車NEWＥＶ向けの高電圧ＭＬＣＣ、サムスンが開発韓国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEWイノパワー、ＥＶ組立工場の建設を検討タイ車両自動車設備投資環境NEW中国チェリー、電動車４モデルを年内発売タイ車両自動車設備投資環境NEW自動車統計湖北の１～２月経済統計、鉱工業は7.9％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW吉利23年決算は小幅増益、販売過去最高中国浙江車両統計決算自動車NEW小鵬汽車の23年本決算、赤字１割拡大中国広東車両統計決算自動車NEW【地方羅針盤】遼寧省瀋陽市中国遼寧経済マクロ経済統計NEWフォード、23年の販売8858台で過去最高にマレーシア車両統計自動車NEW２月の自動車生産、前年比20％減の9.9万台インドネシア車両貿易統計自動車NEW