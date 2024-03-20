豪金利、4.35％で据え置き

オーストラリア豪金利、4.35％で据え置き引き締めバイアス後退も金融国・地域オーストラリア業種金融関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ豪金利、4.35％で据え置き 引き締めバイアス後退もオーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制食品・外食物価、依然として上昇傾向韓国経済マクロ経済統計食品・飲料外食・飲食遼寧の２月ＣＰＩ、６カ月ぶりプラス中国遼寧経済マクロ経済統計国泰金、24年成長率を3.0％に上方修正台湾経済マクロ経済統計ＲＢＡ前総裁、金利の高止まりを警告オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般浙江の２月ＣＰＩ、９カ月ぶりプラス中国浙江経済マクロ経済統計ＧＤＰＤＨＬの国際連結性指数、香港は世界10位香港経済マクロ経済貿易ＩＴ一般倉庫陸運海運空運メディア23年の家計債務残高、過去５年で最高にマレーシア経済マクロ経済統計金融一般１人当たりＧＤＰ、首都圏外でバギオ首位フィリピン経済マクロ経済統計【ズーム産業】第３回 教育（３）フィリピン経済マクロ経済統計教育政策・法律・規制豪金利、4.35％で据え置き 引き締めバイアス後退もオーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【続・政経ウオッチ】増える投資、低下する雇用吸収インドネシア経済マクロ経済統計