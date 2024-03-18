12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい

香港12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率鉱工業生産が２年ぶり高水準 製造業が回復傾向、１～２月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW23年４Ｑの雇用増加数、大幅に縮小シンガポール経済統計雇用・労務常務会議、経済目標実現に部門間協力強化中国経済マクロ経済農林・水産教育政策・法律・規制２月就業者32.9万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１月の失業率横ばい、３カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計１～２月のエネルギー生産、原炭は4.2％減中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW蓄電池の世界出荷、23年は中国が９割超中国製造貿易統計その他製造電力・ガス・水道NEW12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW２月輸出、再びマイナス成長 中国経済の低迷響く、回復期待もマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW２月の輸出額0.1％減、２カ月ぶりマイナスシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW衣料関連の輸出額、１月は19％減フィリピン繊維マクロ経済貿易統計繊維政策・法律・規制NEW