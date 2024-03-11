ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月）４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ上海の２月ＣＰＩ、４カ月ぶりプラス中国上海経済マクロ経済統計NEW１Ｑ経済成長率は5.5％と予測、ＵＯＢ銀ベトナム経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準ASEAN経済マクロ経済統計NEW２月のＣＰＩ上昇率5.1％、前月から横ばいインド経済マクロ経済統計NEW江蘇の２月ＣＰＩ、半年ぶりに上昇中国江蘇経済マクロ経済統計北京の２月ＣＰＩ、５カ月ぶりプラス中国北京経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ５％減、主要２市場の不調続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） ４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月）シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ７％減の32万台、２カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車