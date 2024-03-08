江淮汽車の２月販売、25.3％減の約３万台

中国安徽江淮汽車の２月販売、25.3％減の約３万台車両NEW国・地域中国安徽業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波江淮汽車の２月販売、25.3％減の約３万台中国安徽車両貿易統計自動車NEWトヨタの２月販売36％減、電動車は好調中国車両統計自動車NEW上汽の２月販売31％減、４カ月ぶりマイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW広汽集団の１月販売、５カ月ぶりマイナス中国広東車両統計自動車NEW広汽集団の２月販売、４年ぶりに10万台割れ中国広東車両統計自動車NEW２月の輸入車販売25％減、レクサスは４位韓国車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの２月販売36％減、電動車は好調中国車両統計自動車NEW複数要因が３月の車販売後押し、ＣＰＣＡ中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW広汽集団の１月販売、５カ月ぶりマイナス中国広東車両統計自動車NEW広汽集団の２月販売、４年ぶりに10万台割れ中国広東車両統計自動車NEW江淮汽車の２月販売、25.3％減の約３万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW上汽の２月販売31％減、４カ月ぶりマイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW貿易統計２月の掘削機販売４割減、春節連休が影響中国製造貿易統計その他製造機械不動産建設・プラントNEW江淮汽車の２月販売、25.3％減の約３万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW上汽の２月販売31％減、４カ月ぶりマイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW２月輸出額、４カ月連続増 稼働日数減もハイテク需要強く台湾経済マクロ経済貿易統計NEW１月の経常収支、30.5億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEWタイ越、過去10年にＦＴＡで輸出額に差タイ経済マクロ経済貿易統計NEW