豪１月貿易黒字、110億＄に拡大

オーストラリア豪１月貿易黒字、110億＄に拡大経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計貿易自動車統計１～２月輸出7.1％増 自動車など堅調、輸入もプラス中国経済マクロ経済貿易統計耐久消費財の買い替え促進、数兆元効果も中国経済マクロ経済統計自動車電機その他製造設備投資政策・法律・規制ＢＹＤ「宋プラス」、２月販売は２万台中国深セン車両統計自動車24年１月の消費者信頼感、７カ月連続で上昇タイ経済マクロ経済統計１月の車生産22％増、二輪は17％減フィリピン車両統計自動車二輪車豪１月貿易黒字、110億＄に拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計貿易統計１～２月輸出7.1％増 自動車など堅調、輸入もプラス中国経済マクロ経済貿易統計23年の港湾貨物取扱量、４年連続マイナス香港運輸貿易統計海運機械産業生産額、倍増目指す 35年に３兆元、業界団体が白書台湾製造統計その他製造機械政策・法律・規制ＪＳＣＣＩＢ、ＧＤＰ成長率予測を据え置きタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制財政対ＥＵ貿易、ＥＰＡ発効後にベトナム越えかインドネシア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制豪１月貿易黒字、110億＄に拡大オーストラリア経済マクロ経済貿易統計