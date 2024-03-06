豪ＧＤＰ、４Ｑは0.2％増

オーストラリア豪ＧＤＰ、４Ｑは0.2％増世帯消費縮小で減速経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計ＧＤＰ成都・重慶経済圏の23年ＧＤＰ、８兆元突破中国四川経済マクロ経済統計NEW遠い米国より「近く」の中国 米中対立、変わるＡＳＥＡＮ（１）タイ経済マクロ経済政策・法律・規制外交NEW決選投票なしなら成長率5.1％超＝中銀総裁インドネシア経済マクロ経済選挙NEW豪ＧＤＰ、４Ｑは0.2％増 世帯消費縮小で減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ目標「５％前後」維持 ６年ぶりに下げず、減速阻止へ中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政全人代、低成長突入を直視できず＝津上氏中国経済マクロ経済自動車電機政治一般自動車統計長城汽車の２月販売、４％増の7.1万台中国河北車両統計自動車NEW長安汽車の２月販売、２カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車NEWＮＩＯの23年決算、販売過去最多も赤字拡大中国上海車両統計決算自動車NEW国民車プロトン、２月の販売は1.4万台マレーシア車両統計自動車NEW豪ＧＤＰ、４Ｑは0.2％増 世帯消費縮小で減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEWナタ汽車の２月販売、前月比39％減の6085台中国浙江車両統計自動車貿易統計豪ＧＤＰ、４Ｑは0.2％増 世帯消費縮小で減速オーストラリア経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ目標「５％前後」維持 ６年ぶりに下げず、減速阻止へ中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り２月ＰＭＩは下落、２カ月連続で悲観圏香港経済マクロ経済貿易統計１月の国境輸出５％増、375億円の黒字タイ経済マクロ経済貿易統計２月の生産者物価、２カ月連続で上昇タイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス建設・プラント