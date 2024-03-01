１月の鉱工業生産2.9％減、16カ月連続縮小

タイ１月の鉱工業生産2.9％減、16カ月連続縮小製造NEW国・地域タイ業種製造関連タグタイその他製造統計ＧＤＰ24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計NEW１月の鉱工業生産2.9％減、16カ月連続縮小タイ製造統計その他製造NEW財政赤字の対ＧＤＰ比、23年6.2％に低下フィリピン経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWニトリ、比に４月進出へ 高成長市場の需要取り込みフィリピン商業マクロ経済ＩＴ一般設備投資その他サービス不動産小売りNEW本日のオーストラリア１行情報（２月29日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW豪４Ｑ設備投資0.8%増、金利安定で予測超えオーストラリア経済マクロ経済統計設備投資NEW自動車統計農村部のＮＥＶ普及策、23年販売は320万台中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW商用車業況回復、企業が増益 昨年需要戻る、今後の鍵は輸出中国車両貿易統計自動車石油・石炭・ガスインフラ陸運環境政策・法律・規制NEW石油製品需要、今年ピーク到達の可能性中国資源統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW商業統計、１月は卸売業・小売業がプラス台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の住宅ローン残高、12カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW工業生産指数、１年８カ月ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計NEW