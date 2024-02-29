商用車業況回復、企業が増益

中国商用車業況回復、企業が増益昨年需要戻る、今後の鍵は輸出PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車陸運石油・石炭・ガス統計貿易政策・法律・規制インフラ環境自動車統計農村部のＮＥＶ普及策、23年販売は320万台中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW商用車業況回復、企業が増益 昨年需要戻る、今後の鍵は輸出中国車両貿易統計自動車石油・石炭・ガスインフラ陸運環境政策・法律・規制NEW石油製品需要、今年ピーク到達の可能性中国資源統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW商業統計、１月は卸売業・小売業がプラス台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の住宅ローン残高、12カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW工業生産指数、１年８カ月ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計NEW貿易統計商用車業況回復、企業が増益 昨年需要戻る、今後の鍵は輸出中国車両貿易統計自動車石油・石炭・ガスインフラ陸運環境政策・法律・規制NEW１月の香港ドル預金0.6％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEW台湾の経済自由度、世界４位を維持台湾経済マクロ経済統計NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計NEW１～２月輸出19％増、アパレルも復調ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW23年投資認可額、過去最高に 電気・電子好調で製造業８割増マレーシア経済マクロ経済統計その他製造鉱業設備投資その他サービスNEW