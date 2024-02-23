金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％

インドネシア金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車二輪車車部品鉄鋼・金属機械その他製造電子・コンピューターマクロ経済統計貿易ＣＰＩ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW１月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計ＧＤＰ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW時間当たり労働生産性、10～12月は0.7％増マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務