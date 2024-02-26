政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測

韓国政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW１月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計ＧＤＰ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW時間当たり労働生産性、10～12月は0.7％増マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務自動車統計４Ｑの製造業生産額、５四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW2024年１月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW１月の車販売、ＢＹＤがシェア14％で４位にタイ車両統計自動車NEW資産国外へ、逃避加速の兆し 徴兵制実施で経済混乱に拍車ミャンマー金融マクロ経済統計金融一般不動産雇用・労務政策・法律・規制NEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW