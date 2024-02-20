24年成長率は4.7％、ＭＩＤＦが予測据え置き

マレーシア24年成長率は4.7％、ＭＩＤＦが予測据え置き経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計貿易ＧＤＰ一行ニュース（19日付）中国経済マクロ経済NEW外資の直接投資82％減、30年ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW23年のＧＤＰ成長率、1.9％に減速タイ経済マクロ経済統計NEW23年の成長率、1.9％に減速 「中国頼み」外れ市場予想下回るタイ経済マクロ経済統計NEWベトナムの労働生産性はなお低水準、世銀ベトナム経済統計雇用・労務NEW東南ア主要国の23年成長率、軒並み減速マレーシア経済マクロ経済統計NEW貿易統計外資の直接投資82％減、30年ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW１月の掘削機販売19％増、内需押し上げ中国製造貿易統計その他製造機械不動産建設・プラントNEW上海のＩＣＶ走行試験距離、23年は25％増中国上海車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ陸運NEW20代８割「訪日減らさない」 処理水影響調査、若者は気にせず香港経済マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産観光社会一般環境政策・法律・規制NEW23年農産品輸出はＡＳＥＡＮ１位、世界７位タイ農水貿易統計農林・水産NEW24年成長率は4.7％、ＭＩＤＦが予測据え置きマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW