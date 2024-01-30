日系企業、昇給率5.6％予測

ベトナム日系企業、昇給率5.6％予測ＮＮＡ24年調査、前年実績下回るPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ24年調査、前年実績下回るベトナム経済統計雇用・労務NEW台湾企業の81％、24年に昇給を予定＝欧州商会台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制湖北が最低賃金引き上げ、２月から中国湖北経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制24年日系昇給率、9.4％予測 各社が人件費上昇を実感＝ＮＮＡインド経済マクロ経済統計雇用・労務月給中央値、23年９月時点で2600リンギマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務最低賃金、月額2000元超えが18地域に増加中国経済マクロ経済統計雇用・労務自動車統計電動車需要の地域差解消進む 自家用で顕著、地方の販売伸びる中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW深センの23年ＧＤＰ、6.0％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW日系企業、昇給率5.6％予測 ＮＮＡ24年調査、前年実績下回るベトナム経済統計雇用・労務NEW昨年の中古車販売、200万台超 価格下落で前年比34％増オーストラリア車両統計自動車NEW車部品バプコー、株価16％下落で買収標的かオーストラリア車両統計自動車車部品NEW車ディーラーの経営環境悪化、大手が破綻中国車両統計自動車その他サービス小売り