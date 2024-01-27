【フィリピン為替情報】ペソは直近安値を更新、中国景気減速に懸念

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは直近安値を更新、中国景気減速に懸念金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報貿易統計義烏の23年輸出額5000億元突破、過去最高中国浙江経済マクロ経済貿易統計卸売り小売りNEW山西の23年ＧＤＰ、５％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW寧夏のＧＤＰ、23年は6.6％成長＝目標達成中国寧夏経済マクロ経済貿易統計NEW一汽集団の販売、23年は９％増の337万台中国吉林車両貿易統計決算自動車NEWソフト情報サービス収入、２年連続10兆元超中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW23年12月の景気指数、前月から横ばい台湾経済マクロ経済統計NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは直近安値を更新、中国景気減速に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制NEW【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡みフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ドル売り圧力、ペソは底堅く推移フィリピン金融貿易統計石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは約３カ月ぶり高値、米インフレ鈍化受けフィリピン金融マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】対ドルで56ペソ台後半、地政学的リスク高まるフィリピン金融貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交