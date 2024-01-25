今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン

中国今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW12月の生産者物価、1.2％上昇韓国経済マクロ経済統計コアインフレが15年ぶり高水準 23年通年、娯楽・文化など上昇でシンガポール経済マクロ経済統計12月のＣＰＩ上昇率2.4％、伸び幅0.2Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計台電「値上げ計画なし」、政府支援獲得へ台湾公益電力・ガス・水道24年のインフレ率、最大で1.7％上昇もタイ経済マクロ経済ＣＰＩ今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW海南のＧＤＰ成長率目標、24年は８％前後中国海南経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW福建のＧＤＰ成長率目標、24年は5.5％前後中国福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW貴州省、24年経済成長目標は「5.5％前後」中国貴州経済マクロ経済統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制財政NEW湖南省、24年のＧＤＰ成長率目標６％前後中国湖南経済マクロ経済政策・法律・規制NEW江西の23年ＧＤＰ、目標下回る4.1％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW貿易統計吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEW即席麺輸出、23年は過去最高 韓流追い風に東南ア向け好調韓国食品貿易統計食品・飲料NEW12月の医薬品輸入額、３千万ドルを突破ミャンマー医薬貿易統計医薬品NEW