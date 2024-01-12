24年の昇給率見通し3.4％

香港24年の昇給率見通し3.4％昨年実績下回る、ＮＮＡ日系調査独自PICK UP経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報浙江省、最低賃金引き上げ＝最大210元中国浙江経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制江蘇が最低賃金引き上げ、最大210元中国江蘇経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制24年の昇給率見通し3.4％ 昨年実績下回る、ＮＮＡ日系調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務台湾マクドナルドが賃上げ、３月から台湾サービス食品・飲料雇用・労務外食・飲食日系昇給率、5.3％に縮小 24年予測、ＮＮＡ調査フィリピン経済マクロ経済食品・飲料その他製造その他サービス雇用・労務政策・法律・規制河南省の最低賃金、最大12.5％引き上げ中国河南経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制貿易統計23年の展示会開催数、コロナ前超え中国経済マクロ経済統計イベント広州のＧＤＰ成長率目標、24年は５％以上中国広東経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年の昇給率見通し3.4％ 昨年実績下回る、ＮＮＡ日系調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務経済界、ＥＣＦＡ対応を要望 総統選勝利の頼氏に、関税問題で台湾経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制23年販売の輸入車27万台、４割は法人名義韓国車両貿易統計自動車23年度８カ月間で８割増、自動車と部品輸入ミャンマー車両貿易統計自動車車部品