23年のＣＰＩ3.6％上昇、公共料金が高騰

韓国23年のＣＰＩ3.6％上昇、公共料金が高騰経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向石油製品値上げ、ガソリン200元＝７回ぶり中国資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW100都市の住宅価格、４カ月連続上昇中国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW23年のＣＰＩ3.6％上昇、公共料金が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW23年消費者物価3.3％上昇、政府目標内にベトナム経済マクロ経済統計NEW11月生産者物価0.3％上昇、３カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済統計その他製造卸売りNEW12月消費者物価2.61％上昇、中銀目標を達成インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEWＣＰＩ深センの鉱工業、１～11月は5.5％増に拡大中国深セン経済マクロ経済統計NEW23年のＣＰＩ3.6％上昇、公共料金が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW23年消費者物価3.3％上昇、政府目標内にベトナム経済マクロ経済統計NEW12月消費者物価2.61％上昇、中銀目標を達成インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEWＡＳＥＡＮ事業を拡大、進出中国企業の７割中国経済マクロ経済貿易統計イベント【23年の10大ニュース】日韓関係の改善進む 輸出振るわず、家計負債も重荷に韓国経済マクロ経済