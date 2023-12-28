ASEAN【年始インタビュー】景気拡大は年後半から24年の東南アジア経済動向（上）独自PICK UP経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済関連トピックス・特集・連載2024年 シンガポール年始インタビュー 2024年 シンガポール年始インタビュー 【年始インタビュー】景気拡大は年後半から 24年の東南アジア経済動向（上）ASEAN経済マクロ経済NEWＧＤＰ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEWエコノミスト、中銀が下期に利下げと予測タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰ、今年は２千ドル超え予想カンボジア経済マクロ経済NEW内閣改造、政策決定への影響軽微＝フィッチマレーシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW