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    ９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい

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    香港政府統計処が19日発表した９～11月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、18期ぶりに上昇した前期（８～10月）から横ばいだった。

    国・地域
    香港
    業種
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