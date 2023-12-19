９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい

香港９～11月の失業率2.9％、前期から横ばいPICK UP経済NEW香港政府統計処が19日発表した９～11月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、18期ぶりに上昇した前期（８～10月）から横ばいだった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW小売売上高の伸びが10％超え 大幅増も楽観できず、11月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食豪11月の求人広告数は減少、失業者増加へオーストラリア経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービスメディア雇用・労務小売り外食・飲食３Ｑ雇用増加数2.9万人、速報値下回るシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務東南アジアの成長率下方修正 23年4.3％、製造業不振で＝ア開銀ASEAN経済マクロ経済統計中銀、再び利上げ見送り 物価高緩む、利下げは尚早フィリピン金融マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般雇用・労務政策・法律・規制災害貿易統計11月の掘削機販売37％減、落ち込み拡大中国製造貿易統計その他製造機械不動産建設・プラントNEW【大湾区の精鋭】邁歩機器人科技（マイルボット）（２） 【第４回】リハビリ従事者の人手不足に対応中国経済マクロ経済統計ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューターその他製造社会一般NEW９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW今年のコメ輸出予測、880万トンに引き上げタイ農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW対日輸出５カ月ぶりマイナス 10月254億円、落ち込み幅小さくミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW11月輸出、マイナス成長続く 内需回復で輸入は９カ月ぶり増加マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW