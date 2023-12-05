ＮＥＶ市場が来年も成長へ

中国ＮＥＶ市場が来年も成長へ来年の出荷３割増の1100万台かPICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計ＧＤＰＮＥＶ市場が来年も成長へ 来年の出荷３割増の1100万台か中国車両統計自動車車部品NEW【月次リポート】香港（11月）香港経済マクロ経済統計観光娯楽政治一般政策・法律・規制NEW来年度も財政赤字避けられず、財政長官香港経済マクロ経済財政NEW【ニューストップ５】2023年11月台湾経済マクロ経済政治一般選挙NEW【月次リポート】台湾（11月）台湾経済マクロ経済NEW３Ｑ成長率0.6％増、輸出・消費伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW自動車統計ＮＥＶ市場が来年も成長へ 来年の出荷３割増の1100万台か中国車両統計自動車車部品NEW北汽新能源の11月販売、６割増の9590台中国北京車両統計自動車NEWナタ汽車初の海外工場、タイで稼働中国浙江車両貿易統計自動車設備投資建設・プラントNEW宇通客車の11月販売、８％減の3285台中国河南車両統計自動車NEWホンダの11月新車販売、３カ月連続増加中国車両統計自動車NEW11月の輸入車販売12.3％減、日系は好調韓国車両統計自動車NEW