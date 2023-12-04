シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月）４％減の28万台、主要市場で下げ幅縮小車両NEW国・地域シンガポール業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計ＮＥＶ市場が来年も成長へ 来年の出荷３割増の1100万台か中国車両統計自動車車部品NEW北汽新能源の11月販売、６割増の9590台中国北京車両統計自動車NEWナタ汽車初の海外工場、タイで稼働中国浙江車両貿易統計自動車設備投資建設・プラントNEW宇通客車の11月販売、８％減の3285台中国河南車両統計自動車NEWホンダの11月新車販売、３カ月連続増加中国車両統計自動車NEW11月の輸入車販売12.3％減、日系は好調韓国車両統計自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） ４％減の28万台、主要市場で下げ幅縮小シンガポール車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月） インドネシアなどが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ４カ国で引き続きマイナスASEAN経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易