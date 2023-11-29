重慶の１～10月経済統計、鉱工業は5.5％増

中国重慶重慶の１～10月経済統計、鉱工業は5.5％増経済NEW国・地域中国重慶業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は5.5％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEWプロトン、７年ぶり新型セダン 通年販売15万台超へ追い込みマレーシア車両統計自動車電機環境祭事商戦の新車販売、19％増 二輪２割増と好調、在庫積み増しインド車両統計自動車二輪車イベント文化・宗教小売り広州ＭＳが閉幕、来場者は過去最多の85万人中国広東車両統計自動車イベント北京の輸出額、１～10月は6.6％増中国北京経済マクロ経済貿易統計乗用車在庫、１年半ぶり減少も高水準中国車両統計自動車インフラ貿易統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は5.5％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】11月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW越境ＥＣで韓国購入額が急増 存在感増す中国系、シェア５割超韓国商業貿易小売りNEW11月の輸出6.7％増、３カ月連続伸び加速ベトナム経済マクロ経済貿易NEWＩＣＴのＧＤＰ寄与率、22年は23％に縮小マレーシアＩＴマクロ経済貿易統計ＩＴ一般メディア雇用・労務小売りNEW国連の貿易電子化調査、比は東南ア２位フィリピン経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW