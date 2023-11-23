10月のＣＰＩ上昇率4.7％、５カ月ぶり高水準

シンガポール10月のＣＰＩ上昇率4.7％、５カ月ぶり高水準経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ10月のＣＰＩ上昇率4.7％、５カ月ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW山東の１～10月経済統計、鉱工業は6.9％増中国山東経済マクロ経済貿易統計天津の１～10月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計10月のＣＰＩ上昇率2.7％、伸び幅0.7Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計小売りＧＤＰ成長率、1.5％に減速 輸出が低迷、首相は「懸念」表明タイ経済マクロ経済統計貿易統計対インド輸出、１～10月は58％増の2.3億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW10月のＣＰＩ上昇率4.7％、５カ月ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW国内交易、７～９月は38％減フィリピン経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～10月経済統計、鉱工業は6.9％増中国山東経済マクロ経済貿易統計白物家電の生産拡大、１～９月に各種２桁増中国電機貿易統計電機ライブ配信者の月収、９割超が５千元届かず中国媒体統計その他サービスメディア雇用・労務外食・飲食