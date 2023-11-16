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    ８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇

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    香港政府統計処が16日発表した８～10月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、前期（７～９月）を0.1ポイント上回った。香港の失業率が上昇するのは2022年２～４月期以来18期ぶり。

    国・地域
    香港
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