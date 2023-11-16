８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇

香港８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇PICK UP経済NEW香港政府統計処が16日発表した８～10月の失業率（速報値、季節調整済み）は2.9％となり、前期（７～９月）を0.1ポイント上回った。香港の失業率が上昇するのは2022年２～４月期以来18期ぶり。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪10月失業率3.7％に悪化、労働需給緩和かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW小売売上高の伸びが８％弱に 10月経済、コロナなき大型連休で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光娯楽雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食10月の就業者34.6万人増、製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務高給職種の求人数、コロナ前より15％減オーストラリア経済マクロ経済統計その他サービス雇用・労務24年の成長率予測2.2%、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務貿易統計浙江の１～10月経済統計、鉱工業は5.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW広州の車輸出が拡大、１～10月は８割増中国広東車両貿易統計自動車陸運海運NEWスピリッツの輸入好調、ウイスキー人口増で中国食品貿易統計食品・飲料NEW８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１～10月石炭輸出4.1億トン、世界シェア５割インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW10月の貿易赤字は314億ドル、過去最大インド経済マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属宝石・宝飾品ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業NEW