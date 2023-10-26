タイ【タイ政治社会の潮流】「10・14大事件」から半世紀（第412回）政治国・地域タイ業種政治関連タグタイ政治一般関連トピックス・特集・連載タイ総選挙後の動向タイ政治社会の潮流タイ総選挙後の動向【タイ政治社会の潮流】「10・14大事件」から半世紀（第412回）タイ政治政治一般貢献党の新党首、タクシン氏の末娘が有力タイ政治政治一般デジタル通貨の配布、２月以降に延期タイ経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制財政デジタル通貨配布に向けアプリ開発タイ経済ＩＴ一般政策・法律・規制財政【タイ政治社会の潮流】タックシンと恩赦（第411回）タイ政治政治一般ＵＴＣＣ、デジタル通貨見直しを提言タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政タイ政治社会の潮流【タイ政治社会の潮流】「10・14大事件」から半世紀（第412回）タイ政治政治一般【タイ政治社会の潮流】タックシンと恩赦（第411回）タイ政治政治一般【タイ政治社会の潮流】10世王と「王室公務員」（第410回）タイ政治政治一般【タイ政治社会の潮流】セーター政権の施政方針と国民の反応（第409回）タイ政治政治一般【タイ政治社会の潮流】セーター首相誕生とタックシン帰国が同日に（第408回）タイ政治政治一般【タイ政治社会の潮流】司法積極主義：憲法裁判所（第407回）タイ政治政治一般