７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばい

香港７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばいPICK UP経済NEW香港政府統計処が19日発表した７～９月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（６～８月）から横ばいの2.8％だった。３期連続で2019年５～７月（2.8％）以来の低水準となった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪９月失業率3.6％に低下、実態は雇用減速オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の経済、消費回復と不動産不況が継続中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食ホワイトカラー求人、３Ｑは31％減＝ＪＡＣマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務９月の就業者、サービス業中心に31万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務若年失業率10％、30万人が失業中＝人的資源省マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制貿易統計山東の輸出額、１～９月は2.5％増加中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW四川省のＧＤＰ、１～９月は6.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW二輪・三輪車販売、１～９月は12.5％減中国車両貿易統計決算二輪車NEW７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の輸出4.4％減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW９月の自動車産業、生産・販売がマイナス韓国車両貿易統計自動車NEW