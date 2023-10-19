NNA ASIA

サービス案内
    香港

    ７～９月の失業率2.8％、３期連続横ばい

    PICK UP
    経済
    NEW

    香港政府統計処が19日発表した７～９月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（６～８月）から横ばいの2.8％だった。３期連続で2019年５～７月（2.8％）以来の低水準となった。

    国・地域
    香港
    業種
    経済
    関連タグ

    失業率

    貿易統計