中国景況感が半年ぶり好転、ＥＶけん引

中国中国景況感が半年ぶり好転、ＥＶけん引経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国日本自動車不動産マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国景況感が半年ぶり好転、ＥＶけん引中国経済マクロ経済統計自動車不動産NEW裕隆傘下ＥＶ「ｎ７」、年末までの納車困難台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEWＭＯＮロジ、電動トラクターヘッド導入へタイ運輸自動車陸運NEW長城汽車が新ＳＵＶ、来年ＥＶ生産開始タイ車両自動車設備投資環境NEWＢＹＤセダン「シール」発売 初日予約が千台超、競合はＩＣＥタイ車両自動車設備投資環境NEWビンＦ、新型ＳＵＶ「ＶＦ６」を正式発表ベトナム車両自動車NEW自動車統計中国景況感が半年ぶり好転、ＥＶけん引中国経済マクロ経済統計自動車不動産NEW９月鉱工業生産5.1％上昇、５カ月連続で回復ベトナム経済マクロ経済統計NEW３Ｑの経済成長率は5.33％ 輸出下げ止まり、緩やかに回復ベトナム経済マクロ経済統計NEW８月末の銀行貸付残高、前年同月比4.2％増マレーシア金融統計金融一般NEW１～８月の工業企業利益12％減、改善続く中国経済マクロ経済統計合弁車企業の上期稼働率４割 電動化遅れ、国内勢との地位逆転中国車両貿易統計自動車設備投資