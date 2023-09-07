【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年８月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年８月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計トヨタの８月販売、6.6％減の17.6万台中国車両統計自動車NEW北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW江淮汽車の中間期は黒字転換、輸出が伸び中国安徽車両統計決算自動車NEW日産の８月新車販売、29％減の6.5万台中国車両統計自動車NEWテスラ上海工場、累計生産200万台に到達中国上海車両統計自動車NEW８月輸出額、４カ月マイナス 8.8％減、日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年7月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品小売り