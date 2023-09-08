北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス

中国北京北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス車両NEW国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW江淮汽車の中間期は黒字転換、輸出が伸び中国安徽車両統計決算自動車NEWテスラ上海工場、累計生産200万台に到達中国上海車両統計自動車NEWトヨタ８月中国販売６％減、日系３社ＥＶで苦戦中国車両自動車NEW小米がＥＶを試験生産、年末に量産認可か中国北京車両自動車ＩＴ一般雇用・労務NEWトヨタの８月販売、6.6％減の17.6万台中国車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの８月販売、6.6％減の17.6万台中国車両統計自動車NEW北汽新能源の８月販売、２カ月ぶりプラス中国北京車両統計自動車NEW江淮汽車の中間期は黒字転換、輸出が伸び中国安徽車両統計決算自動車NEW日産の８月新車販売、29％減の6.5万台中国車両統計自動車NEWテスラ上海工場、累計生産200万台に到達中国上海車両統計自動車NEW８月輸出額、４カ月マイナス 8.8％減、日本からの輸入不振中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW