【インドネシア経済統計】７月新車販売など

インドネシア【インドネシア経済統計】７月新車販売など経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車観光マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載インドネシア経済統計自動車統計江蘇の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW広州市の鉱工業生産、１～７月は減少幅拡大中国広東経済マクロ経済統計NEW工業企業利益、１～７月は15.5％減中国経済マクロ経済統計NEW７月の住宅ローン残高、６カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般NEW車部品業界が好調、上半期の営業益２倍に韓国車両マクロ経済統計自動車NEW2023年７月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW貿易統計江蘇の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW７月の輸出6.2％減、10カ月連続の前年割れタイ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】７月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW外貨準備高、18日時点は5948億ドルインド金融貿易統計金融一般NEW浙江省の輸出額、１～７月は2.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計７月の輸出額9.1％減、15カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計インドネシア経済統計【インドネシア経済統計】７月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】５月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】４月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】３月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光