【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワ

オーストラリア【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワ経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ遼寧省の７月ＣＰＩ、0.5％下落＝下げ拡大中国遼寧経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW天津の７月ＣＰＩ上昇率、前年同月比横ばい中国天津経済マクロ経済統計小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食７月消費者物価、7.4％上昇 15カ月ぶり高水準、遠のく利下げインド経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産北京の７月ＣＰＩ、上昇率は横ばいの0.1％中国北京経済マクロ経済統計貿易統計２Ｑのスマホ世界シェア、伝音が５位に躍進中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWキャセイの７月旅客、前年同月の7.9倍香港運輸貿易統計金融一般証券空運観光NEW日本ビール輸入が７月最大、アサヒ新商品で韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEWタイとベトナム、25年に貿易額3.6兆円目標タイ経済貿易統計政策・法律・規制NEW23年の送金額、140億米ドルと予想＝世銀ベトナム経済マクロ経済統計金融一般NEW【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEWＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】弱き者、再び弱くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】心は既に決まっていたオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】鷹の合唱、混声にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】休符を奏でたＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制