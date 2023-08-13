東南アジアの車業界、正念場

ASEAN東南アジアの車業界、正念場１～６月は生産・販売１桁増PICK UP車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計ＧＤＰ東南アジアの車業界、正念場 １～６月は生産・販売１桁増ASEAN車両統計自動車NEW保険料収入引き続き拡大、４～６月は６％増カンボジア経済統計保険NEW23年成長率は４～５％見込み 政府最新予測、上下振れ幅を圧縮香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食２Ｑ成長率0.5％に引き下げ 通年見通し、上限を下方修正シンガポール経済マクロ経済貿易統計【フィリピン為替情報】ペソは年初来の安値付近、米格下げや中国経済に懸念フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制財政韓国の23年成長率1.5％、ＫＤＩが据え置き韓国経済マクロ経済統計自動車統計７月消費者信頼感、14カ月ぶりの前月割れにタイ経済マクロ経済統計NEW７月新車販売、前年比18％減 登録料半減の支援も効果薄くベトナム車両統計自動車NEW東南アジアの車業界、正念場 １～６月は生産・販売１桁増ASEAN車両統計自動車NEW豪のＥＶ保有、ブリスなど富裕層地区に偏重オーストラリア車両統計自動車環境NEW広汽ホンダ「ブリーズ」、累計納車50万台に中国広東車両統計自動車７月の中古車取引９％増、買い替え需要で中国車両統計自動車社会一般災害小売り