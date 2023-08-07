【地方羅針盤】江蘇省徐州市

中国江蘇【地方羅針盤】江蘇省徐州市経済NEW国・地域中国江蘇業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載地方羅針盤自動車統計北京の１～７月経済統計、鉱工業は1.6％減中国北京経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】江蘇省徐州市中国江蘇経済マクロ経済統計NEW宇通客車、中間期は黒字転換＝販売増で中国河南車両統計決算自動車NEW上場企業の上期税引き前利益、４割減台湾経済マクロ経済統計決算NEW７月産業景況感92.3、過去10カ月で最低水準タイ経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸びが今年最小 民間投資の低迷継続、７月の経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務小売り外食・飲食地方羅針盤【地方羅針盤】江蘇省徐州市中国江蘇経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】浙江省温州市中国浙江経済マクロ経済統計【地方羅針盤】山東省済南市中国山東経済マクロ経済統計【地方羅針盤】河南省洛陽市中国河南経済マクロ経済統計【地方羅針盤】山西省太原市中国山西経済マクロ経済統計【地方羅針盤】新疆ウイグル自治区ウルムチ市中国新疆経済マクロ経済統計自動車