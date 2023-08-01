【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクション

オーストラリア【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクション経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ７月のＣＰＩ2.3％上昇、25カ月ぶり低水準韓国経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW23年成長率予測、4.2％に据え置き＝ＭＡＲＣマレーシア経済マクロ経済統計７月消費者物価、3.08％上昇 鈍化続く見込み、天候要因は懸念インドネシア経済マクロ経済統計スリランカ、７月インフレ率は6.3％に低下インド経済マクロ経済統計深セン市のＧＤＰ、１～６月は6.3％成長中国深セン経済マクロ経済統計ＧＤＰ広東省21市の上期ＧＤＰ、１兆元超えは２市中国広東経済マクロ経済統計NEW１人当たりＧＤＰの減少幅、主要国で３番目韓国経済マクロ経済統計NEW23年の輸出、最大２％減＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計NEW【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW15地域ＧＤＰが全国平均超え 23年上期、経済回復遅れも反映中国経済マクロ経済統計23年成長率予測、4.2％に据え置き＝ＭＡＲＣマレーシア経済マクロ経済統計ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】派手なイベント、無難なリアクションオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】心は既に決まっていたオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】鷹の合唱、混声にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】休符を奏でたＲＢＡオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】あれよあれよ するりするりオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】鷹、合唱から輪唱へオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制