韓国６月の輸出額６％減半導体３割減、収支は黒字転換PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ中国韓国ASEAN米国欧州自動車車部品ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計６月の製造業ＰＭＩ節目割れ、３カ月連続中国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス５月産業統計、全分野でマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資その他サービス６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品民間・公共支出が拡大、回復基調続く＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般貿易統計交通向け投資、５月は11％増の3373億元中国運輸貿易統計陸運海運深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計５月の鉄道貨物輸送、２％減の4.2億トン中国運輸貿易統計陸運空運５月の香港ドル預金１％減、元建ては増加香港金融統計金融一般６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品工業連盟、今年の二輪生産210万台据え置きタイ車両貿易統計二輪車