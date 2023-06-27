【インド経済統計】2023年５月

インド【インド経済統計】2023年５月経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車空運卸売り小売り観光マクロ経済統計貿易財政雇用・労務関連トピックス・特集・連載インド経済統計自動車統計タイの仕向け地別の車輸出台数（23年５月）タイ車両統計自動車NEW５月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売りNEW山東の１～５月経済統計、鉱工業は6.3％増中国山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り外食・飲食遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は5.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産小売り大湾区ＭＳが閉幕、成約額は２割減の95億元中国深セン車両統計自動車イベント貿易統計【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW５月の輸出額15.6％減、マイナス幅拡大香港経済マクロ経済貿易統計NEW国際物流指数、韓国は初の20位入り韓国運輸統計海運空運NEW５月の輸出4.6％減、８カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計NEW貧困層６～８％、過去10年経済格差埋まらずタイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般社会一般NEW【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売りNEWインド経済統計【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売りNEW【インド経済統計】2023年４月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年３月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年２月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年１月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2022年12月インド経済マクロ経済