【為替マーケット分析】鷹の合唱、鳩の独唱

オーストラリア【為替マーケット分析】鷹の合唱、鳩の独唱経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ【為替マーケット分析】鷹の合唱、鳩の独唱オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW５月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計５月ＣＰＩは9.94％上昇、前月から加速バングラデシュ経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道卸売り娯楽政治一般政策・法律・規制小売りＮＺ求人広告の給与が4.7％上昇、過去最速ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務遼寧の５月ＣＰＩ、0.2％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食失業率【為替マーケット分析】鷹の合唱、鳩の独唱オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW３～５月の失業率3.0％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務経済再開後も弱さ目立つ消費 ５月統計に識者懸念、対策必要か中国-全国経済マクロ経済統計インフラ設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食主要経済指標の伸び鈍化 需要不足や比較数値の高まりで中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食失業率、3.5％に改善見通し 景気が回復基調で労働需要拡大マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務労働市場逼迫が緩和傾向に １～３月統計、需要減の兆しシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】鷹の合唱、鳩の独唱オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】八方美人オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ノスタルジア 33年前は何処にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】失望・歓喜のサプライズオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制