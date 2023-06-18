気候変動リスクの開示に備え

インドネシア気候変動リスクの開示に備え車関連企業と温室効果ガス（２）独自PICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車二輪車車部品電機統計環境災害関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車長春でＮＥＶ部品の産業園着工、444億元中国吉林車両自動車設備投資建設・プラント車部品寧徳の新型電池「Ｍ３Ｐ」、３Ｑに投入か中国福建車両自動車車部品ＢＹＤ、ブラジルでＥＶ「ドルフィン」発売中国深セン車両自動車ＬＧＵ＋とカカオ傘下、ＥＶ充電事業で協力韓国ＩＴ自動車ＩＴ一般通信科技当局、ＥＶの安全ガイドライン発表タイ車両自動車電機社会一般政策・法律・規制車部品自動車統計小鵬の６月販売、６カ月連続の１万台割れ中国広東車両統計自動車深センの鉱工業生産、１～５月は2.5％増中国深セン経済マクロ経済統計６月の製造業ＰＭＩ節目割れ、３カ月連続中国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス５月産業統計、全分野でマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資その他サービス６月の輸出額６％減 半導体３割減、収支は黒字転換韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス車部品民間・公共支出が拡大、回復基調続く＝中銀タイ経済マクロ経済統計金融一般