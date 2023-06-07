５月の輸出額がマイナス転落

中国-全国５月の輸出額がマイナス転落7.5％減、外需低迷が影響PICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器紙・パルプ機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易自動車統計力帆の５月販売、6.2％減の3780台中国-重慶車両統計自動車NEW五菱の５ドア車「繽果」、女性に人気中国-広西車両統計自動車NEW理想汽車の北京順義工場、夏季稼働か中国-北京車両統計自動車設備投資建設・プラント雇用・労務車部品NEW５月の輸出額がマイナス転落 7.5％減、外需低迷が影響中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW宇通客車の５月販売、３カ月連続プラス中国-河南車両統計決算自動車NEW車両輸入台数、年初４カ月は2.5万台ラオス車両統計自動車二輪車NEW貿易統計５月の輸出額がマイナス転落 7.5％減、外需低迷が影響中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW５月の輸出額、14％減少 消費低迷で、プラス転換は９月か台湾経済マクロ経済貿易統計NEW荷主協会、今年の輸出額は０～１％増と予測タイ経済マクロ経済貿易統計NEW世帯消費額の電子決済、26年度に５割超えインド経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般NEW重慶の１～４月経済統計、鉱工業は1.9％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計長城汽車の５月販売、26％増の10万台中国-河北車両貿易統計自動車