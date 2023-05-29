【香港・マカオ経済統計】４月

香港【香港・マカオ経済統計】４月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計中ロ関係深化、今年の貿易額2000億ドル超へ中国-全国経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW交通分野の固定資産投資、４月は13.6％増中国-全国運輸統計設備投資倉庫陸運海運空運NEW深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【韓国経済統計】５月号韓国経済マクロ経済貿易統計NEWドリアン輸出維持に生産性向上必要＝中銀タイ農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り