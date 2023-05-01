オーストラリア【ビジネス法最前線】第328回 労働法（祝日勤務の条件）祝日勤務に関する連邦裁判所の判決経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載豪州ビジネス法最前線豪州ビジネス法最前線【ビジネス法最前線】第328回 労働法（祝日勤務の条件） 祝日勤務に関する連邦裁判所の判決オーストラリア経済政策・法律・規制NEW【ビジネス法最前線】第327回 国家再生基金（法案可決） 国家再生基金（National Reconstruction Fund）の概要オーストラリア経済政策・法律・規制【ビジネス法最前線】第326回 外国投資（新登録制度） 外国投資家の資産保有に関する新登録制度オーストラリア経済政策・法律・規制【ビジネス法最前線】第325回 競争・消費者法（今年度の優先事項） ＡＣＣＣのコンプライアンス・執行上の優先事項オーストラリア経済政策・法律・規制【ビジネス法最前線】第324回 保険（ＡＩの利用） ChatGPTの登場が保険業界に与える影響オーストラリア経済政策・法律・規制【ビジネス法最前線】第323回 気候変動（セーフガード・メカニズム） オーストラリアのセーフガード・メカニズムの改革オーストラリア経済政策・法律・規制